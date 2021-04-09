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Рязанец заплатил штраф за публикацию экстремистского видео
Рязанца признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ. На суде мужчина полностью признал виду, ему назначили административный штраф.

Рязанец заплатил штраф за публикацию экстремистского видео. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

30-летний житель Рязани разместил на своей страничке в соцсетях видеоматериал под названием «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест — 2002», который решением Кировского районного суда г. Новосибирска в 2013 году внесен в список экстремистских материалов.

Рязанца признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ. На суде мужчина полностью признал виду, ему назначили административный штраф.