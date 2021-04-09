Рязанцев предупредили об отключении воды в частном секторе Голенчина
В пятницу, 9 апреля, холодной воды не будет до 15:00 на следующих улицах частного сектора района Голенчино. Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.
Рязанцев предупредили об отключении воды в частном секторе Голенчина. Об этом сообщает сайт водокнала.
В пятницу, 9 апреля, холодной воды не будет до 15:00 на следующих улицах частного сектора района Голенчино.
— улица Баженова (полностью);
— улица Ключевая (полностью);
— улица Родниковая (полностью);
— улица Снежная (полностью);
— улица Старый Сад (полностью);
— 1-й Стросадский проезд (полностью);
— 2-й Стросадский проезд (полностью);
— 3-й Стросадский проезд (полностью).
Также воду отключат на следующих улицах:
— улица Баженова, дома №№ 36 корпус 1 (медицинский колледж), 36 (медтехника), 24 (поликлиника психдиспансера), 26;
— улица Родниковая, дом №28 (гостиница «Четыре Сезона»).
Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.