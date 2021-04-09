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Рязанцев предупредили об отключении воды в частном секторе Голенчина
В пятницу, 9 апреля, холодной воды не будет до 15:00 на следующих улицах частного сектора района Голенчино. Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.

Рязанцев предупредили об отключении воды в частном секторе Голенчина. Об этом сообщает сайт водокнала.

В пятницу, 9 апреля, холодной воды не будет до 15:00 на следующих улицах частного сектора района Голенчино.

— улица Баженова (полностью);

— улица Ключевая (полностью);

— улица Родниковая (полностью);

— улица Снежная (полностью);

— улица Старый Сад (полностью);

— 1-й Стросадский проезд (полностью);

— 2-й Стросадский проезд (полностью);

— 3-й Стросадский проезд (полностью).

Также воду отключат на следующих улицах:

— улица Баженова, дома №№ 36 корпус 1 (медицинский колледж), 36 (медтехника), 24 (поликлиника психдиспансера), 26;

— улица Родниковая, дом №28 (гостиница «Четыре Сезона»).

Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.