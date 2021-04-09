Россияне смогут получить ИНН на портале Госуслуг

Минфин России подготовил поправки в налоговый кодекс, которые позволят гражданам встать на учет в налоговых органах и получить свидетельство с идентификационным номером налогоплательщика через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Россияне смогут получить ИНН на портале Госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Минфин России подготовил поправки в налоговый кодекс, которые позволят гражданам встать на учет в налоговых органах и получить свидетельство с идентификационным номером налогоплательщика через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время заявление о постановке на налоговый учет можно подать в любом налоговом органе лично, либо направив заявление по почте заказным письмом или заполнить его на сайте ФНС.

«Появление такой опции на портале госуслуг упростит этот процесс, переведя его целиком в электронную форму», — отмечает статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов.