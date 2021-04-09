Россиян предупредили о хакерской атаке на счета в мае

Специалисты по кибербезопасности уточнили, что хакеры могут перехватить СМС для авторизации в банковских приложениях, зайти в личный кабинет и воспользоваться средствами потенциальной жертвы.

Россиян предупредили о хакерской атаке на счета в мае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на DeviceLock.

В начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи.

Специалисты по кибербезопасности уточнили, что хакеры могут перехватить СМС для авторизации в банковских приложениях, зайти в личный кабинет и воспользоваться средствами потенциальной жертвы.

По словам гендиректора компании SmartLine Inc, производителя систем DeviceLock, Олеси Ярмоленко, кибератаке подвергнутся несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом. С учетом подготовки хакеров, это может произойти в о время майских праздников.

В кредитных организациях заверяют, что для авторизации в онлайн-банке мошенникам недостаточно пароля из СМС. Необходимы также логин и пароль от личного кабинета.