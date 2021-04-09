Прокуратура проверила информацию об убийстве собаки в Спасском районе

Ранее появилась информация, что в селе Дегтяном Рязанской области застрелили собаку, недавно родившую щенков. Было известно, что хозяева сами убили животное.

Прокуратура провела проверку информации об убийстве собаки в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Ранее появилась информация, что в селе Дегтяном Рязанской области застрелили собаку, недавно родившую щенков. Было известно, что хозяева сами убили животное.

Проверка прокуратуры подтвердила произошедшее. По результатам вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ.

В отношении хозяина также проводит проверку полиция. Его действия оценят по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Ранее проверку начала полиция.