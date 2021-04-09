После вмешательства активистов власти решили подготовить документы для ремонта улицы Новаторов

По инициативе рязанского отделения ОНФ состоялась встреча представителей администрации с активными жителями района. По итогам встречи чиновники пообещали выделить из бюджета средства для ремонта улицы Новаторов на участках с наибольшими повреждениями. Проектно-сметная документация будет подготовлена с учетом пожеланий местных жителей.

После вмешательства активистов власти решили подготовить документы для ремонта улицы Новаторов. Об этом сообщила пресс-служба регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

По инициативе рязанского отделения ОНФ состоялась встреча представителей администрации с активными жителями района. Рязанцы отметили разрушенное дорожное полотно, отсутствие пешеходной дорожки от улицы Новаторов до школы №60, а также огромные ямы на всем протяжении основных маршрутов дорог в районе.

По итогам встречи чиновники пообещали выделить из бюджета средства для ремонта улицы Новаторов на участках с наибольшими повреждениями. Проектно-сметная документация будет подготовлена с учетом пожеланий местных жителей.

«Мы ожидаем, что руководители администрации города Рязани подтвердят свое решение активными действиями. И дорога, из-за которой мы долгое время передвигаемся с большими проблемами, будет отремонтирована», — рассказала жительница улицы Татьяна Лисичкина.

Ранее сообщалось, что активисты собрали более тысячи подписей за ремонт улицы Новаторов.