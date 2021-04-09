Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В концертном зале Рязанской филармонии 10 апреля состоится выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра и лауреатов международных конкурсов Варвары Кутузовой (фортепиано) и Никиты Воробьева (гобой).

В культурном пространстве «Fabrika» 10 апреля состоится моноспектакль «Я хотя бы попытался» по мотивам фильма и книги «Пролетая над гнездом кукушки» от режиссера и артиста Александра Курца — основателя петербургской театральной мастерской «Следы».

А в этот же вечер в культурном пространстве «Fabrika» состоится концерт группы «Индиалог» с презентацией нового альбома.

В музее «Фабрика игрушек» 11 апреля выступит музыкант Argishty, в совершенстве владеющий самым чарующим музыкальным инструментом — армянским дудуком. В клубе Iggy Taproom 11 апреля с сольным акустическим концертом выступит лидер группы «7Раса» Саша Растич.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».