Фейковые сотрудники банка обманули рязанцев почти на два млн рублей

Злоумышленники позвонили троим жителям Рязанской области и представились сотрудниками службы безопасности банка. Испугавшись за свои сбережения, рязанцы передали мошенникам информацию о доступе к счетам.

Фейковые сотрудники банка обманули рязанцев почти на два млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники позвонили троим жителям Рязанской области и представились сотрудниками службы безопасности банка. Испугавшись за свои сбережения, рязанцы передали мошенникам информацию о доступе к счетам.

Таким образом, со счета 56-летней шацкой пенсионерки пропали более 411 тысяч рублей, с банковской карты 60-летней пенсионерки из поселка Александро-Невский — 439 тысяч рублей, со счета 29-летнего ряжского предпринимателя похитили 900 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до шести лет тюрьмы.