ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
Ранее Владимир Путин заявил, что в Рязанской области рост цен на жилье составил 17,6%. При этом в среднем по стране цены выросли на 12%.
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Об этом пишет «
Ранее Владимир Путин заявил, что в Рязанской области рост цен на жилье составил 17,6%. При этом в среднем по стране цены выросли на 12%.
Президент поручил федеральной антимонопольной службе проверить повышение цен на жилье.