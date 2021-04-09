ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Ранее Владимир Путин заявил, что в Рязанской области рост цен на жилье составил 17,6%. При этом в среднем по стране цены выросли на 12%.

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил, что в Рязанской области рост цен на жилье составил 17,6%. При этом в среднем по стране цены выросли на 12%.

Президент поручил федеральной антимонопольной службе проверить повышение цен на жилье.