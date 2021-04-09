Дюков подарил Любимову именную форму сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подарил губернатору Николаю Любимову именную форму сборной России. Об этом сообщил
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, министр физической культуры и спорта Владислав Фролов, президент Рязанского регионального футбольного союза Дмитрий Малахов и губернатор Николай Любимов встретились для подписания соглашения о развитии футбола в Рязанской области.
«Соглашение, которое мы подписали сегодня, открывает для Рязанской области новые возможности в работе по развитию футбола, — сказал Николай Любимов. — Мы сможем совершенствовать и на качественно новом уровне выстраивать систему подготовки спортсменов в регионе, придать новый импульс развитию клубного футбола. Главным результатом нашей работы должен стать существенный рост числа рязанцев, которые систематически занимаются футболом и массово, и профессионально».
Любимов отметил, что в Рязани строят футбольный манеж, который позволит круглогодично тренироваться спортсменам.
Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что соглашение поможет сделать этот вид спорта еще более доступным для жителей региона.
«Футбол в Рязанской области, как и во многих других регионах нашей страны, очень популярен среди населения. К концу 2024 года в регионе планируется построить малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием», — сказал Олег Матыцин.
Он добавил, что отдельное внимание планируют уделить футбольным тренерам, благодаря которым в регионе появится больше команд, в том числе детских. Также он рассказал, что в Рязанской области появятся новых отделения футбола для пополнения мужских футбольных и мини-футбольных клубов и команды женской суперлиги.