Заключенных колонии устроят работать на скопинский завод

О подборе и предоставлении рабочей силы из числа заключенных подписали двухсторонний договор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Заключенных колонии-поселения №4 устроят работать на завод «СААЗ Комплект». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Сотрудники колонии встретились с директором по персоналу Скопинского автоагрегатного завода. Они обсудили график и условия работы осужденных, предоставление им транспорта, порядок и режим труда.

О подборе и предоставлении рабочей силы из числа заключенных подписали двухсторонний договор.