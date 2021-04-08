В Рязани подешевели помидоры и вермишель
Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
За неделю с 30 марта по 5 апреля в Рязани на 2,8% подешевела вермишель. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
- помидоры — на 1,8%;
- мороженную неразделанную рыбу — на 1,4%;
- сыры твердые и мягкие — на 1,2%;
- соль — на 1,2%.
Морковь подорожала на 7%. Незначительно увеличились цены на:
- молоко 2,5-3,2% жирности;
- сосиски;
- сардельки;
- картофель;
- пшеничную муку;
- гречку;
- белокочанную капусту;
- баранину (кроме бескостного мяса).
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