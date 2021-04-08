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В Рязани подешевели помидоры и вермишель
Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

За неделю с 30 марта по 5 апреля в Рязани на 2,8% подешевела вермишель. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • помидоры — на 1,8%;
  • мороженную неразделанную рыбу — на 1,4%;
  • сыры твердые и мягкие — на 1,2%;
  • соль — на 1,2%.

Морковь подорожала на 7%. Незначительно увеличились цены на:

  • молоко 2,5-3,2% жирности;
  • сосиски;
  • сардельки;
  • картофель;
  • пшеничную муку;
  • гречку;
  • белокочанную капусту;
  • баранину (кроме бескостного мяса).

Фото ru.depositphotos.com