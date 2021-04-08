В Рязани подешевели помидоры и вермишель

Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

За неделю с 30 марта по 5 апреля в Рязани на 2,8% подешевела вермишель. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

помидоры — на 1,8%;

мороженную неразделанную рыбу — на 1,4%;

сыры твердые и мягкие — на 1,2%;

соль — на 1,2%.

Морковь подорожала на 7%. Незначительно увеличились цены на:

молоко 2,5-3,2% жирности;

сосиски;

сардельки;

картофель;

пшеничную муку;

гречку;

белокочанную капусту;

баранину (кроме бескостного мяса).