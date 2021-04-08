В Рязани назначили нового начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений

Напомним, ранее этот пост занимала Валентина Русакова. Она скончалась в марте.

В Рязани назначили и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений. Эту должность занял Евгений Кириченко, сообщили мэр Елена Сорокина.

«Работа этого управления не такая публичная, но имеет колоссальное значение для каждого горожанина. Это наполнение бюджета города, использование муниципального имущества по-хозяйски, бережливо, в интересах рязанцев», — отметила глава администрации.

Она поручила Кириченко заняться бесплатным предоставлением земельных участков многодетным семьям, вопросом строительства приюта для безнадзорных животных, поиском участков под строительство школ, детсадов и поликлиник.

«Буду внимательно следить за результатами работы новых членов команды администрации города», — заключила Сорокина.

Напомним, ранее этот пост занимала Валентина Русакова. Она скончалась в марте.