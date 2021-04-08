В пятницу в Рязанской области ожидается до +11 градусов
В пятницу, 9 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 9 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, будет преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса; днем +6, +11 градусов.