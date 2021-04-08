В Минтруде уточнили порядок начисления пособий по безработице

Новые правила касаются отдельных категорий граждан в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается.

В Минтруде уточнили порядок начисления пособий по безработице. Об этом сообщает ТАСС.

Новые правила касаются отдельных категорий граждан в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается.

В ведомстве отметили, что общая продолжительность выплаты пособия в этих случаях сохранится.

Например, изменения коснутся граждан, которые во время получения пособия были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в установленном размере.

Правила вступили в силу в четверг, 8 апреля.