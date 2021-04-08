В Канищеве у детского центра упали строительные леса
Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, на территории детского центра «Надежда». Строительные леса не были прикреплены к стене и рухнули на землю.
В Канищеве у детского центра упали строительные леса. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, на территории детского центра «Надежда». Строительные леса не были прикреплены к стене и рухнули на землю.
«Чудом не прибило детей, успели отскочить», — прокомментировали ситуацию очевидцы.