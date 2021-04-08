В Госсовете обсудили новую меру поддержки малоимущих

Речь идет о субсидиях для малоимущих на оплату электроэнергии. Мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы.

В Госсовете обсудили новую меру поддержки малоимущих. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о субсидиях для малоимущих на оплату электроэнергии. Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы. Они предполагают повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом.

В настоящее время в большинстве регионов субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22 процента от семейного бюджета и более.