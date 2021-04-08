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Умер олимпийский чемпион Виктор Куренцов
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов умер на 81-м году жизни. Причиной смерти послужили проблемы с сердцем.

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов умер на 81-м году жизни. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Причиной смерти послужили проблемы с сердцем.

Виктор Куренцов стал олимпийским чемпионом в 1968 году. Имел звание заслуженного мастера спорта СССР.

Куренцов установил 26 мировых рекордов и занесен в книгу рекордов Гиннесса.