У рязанских водителей проверят тонировку
В четверг, 8 апреля, ГИБДД проведут профилактическое мероприятие.
У рязанских водителей проверят тонировку. Об этом
В четверг, 8 апреля, ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, целью которого является профилактика дорожно-транспортного травматизма.
За несоблюдение техрегламента предусмотрен штраф 500 рублей. Если водитель откажется избавляться от запрещенной тонировки, ему может грозить административный арест на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП.
Напомним, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.