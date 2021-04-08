У рязанских водителей проверят тонировку

В четверг, 8 апреля, ГИБДД проведут профилактическое мероприятие.

У рязанских водителей проверят тонировку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 8 апреля, ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, целью которого является профилактика дорожно-транспортного травматизма.

За несоблюдение техрегламента предусмотрен штраф 500 рублей. Если водитель откажется избавляться от запрещенной тонировки, ему может грозить административный арест на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП.

Напомним, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.