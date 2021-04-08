Стали известны подробности убийства мужчины под Рязанью

Стали известны подробности убийства мужчины под Рязанью. Как рассказали в следкоме, инцидент произошел 6 апреля в селе Шахманово.

Стали известны подробности убийства мужчины под Рязанью. Как рассказали в следкоме, инцидент произошел 6 апреля в селе Шахманово.

Двое мужчин выпивали и поссорились. 48-летний местный житель взял металлическую трубу и несколько раз ударил знакомого по голове, тот скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, он дал признательные показания.

Решается вопрос об аресте, расследование продолжается.