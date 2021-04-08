СМИ: в Рязани девочку из Твери заперли в туалете, чтобы она не вышла на матч по бадминтону

С 3 по 4 апреля в рязанской спортшколе «Капитан» прошли соревнования по бадминтону. Участниками турнира стали местные спортсмены и представители Твери. Гости остались недовольны организацией соревнований.