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СМИ: в Рязани девочку из Твери заперли в туалете, чтобы она не вышла на матч по бадминтону
С 3 по 4 апреля в рязанской спортшколе «Капитан» прошли соревнования по бадминтону. Участниками турнира стали местные спортсмены и представители Твери. Гости остались недовольны организацией соревнований.

С 3 по 4 апреля в рязанской спортшколе «Капитан» прошли соревнования по бадминтону. Участниками турнира стали местные спортсмены и представители Твери.

Гости остались недовольны организацией соревнований. Об этом они рассказали порталу Tverisport.ru.

По их словам, в Рязань приехали 15 воспитанников тверской спортшколы, трое из которых должны были выступать не в зачет. «Уровень организации и атмосфера этих соревнований, а также отношение и манера общения со стороны рязанских коллег, вызвали настоящий шок», — заявили гости турнира.

Родители юных спортсменов рассказали, что судьями были только рязанцы, которые все спорные моменты решали в пользу хозяев площадки и не обращали внимание на замечания о неточностях.

«Диалога с судейской рязанской коллегией не получилось от словам совсем, — отметили представители Твери. — Нашу ученицу перед матчем заперли в туалете и держали дверь, сильно напугав девочку и рассчитывая поставить ей поражение за неявку на игру. Апелляция к судейской коллегии по этому инциденту ничего не дала, хотя виновница этого случая нашлась легко».

Кроме того, тверские тренеры заявили, что после игры их воспитанников, которые выступали не в зачет, рязанцам-победителям добавили очки.

Отметим, что на сайте спортшколы «Капитан» опубликованы результаты соревнований:

  • мальчики и девочки до 11 лет (2012-2011 годов рождения) — 8-13, победа гостей;
  • мальчики и девочки до 13 лет (2010-2009 годов рождения) — 3-13, победа гостей;
  • мальчики и девочки до 15 лет (2008-2007 годов рождения) — 10-5, победа хозяев площадки.

Общий счет 2-1 в пользу тверской команды.

Фото с сайта спортшколы «Капитан»