С начала года восемь рязанцев незаконного подключились к сетям газоснабжения

В отношении одного нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 215.3 УК.

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала года выявили восемь случаев незаконного подключения к действующей системе газоснабжения. Нарушения зарегистрировали в Шацком, Сараевском, Рязанском, Ряжском и Рыбновском районах, а также в Рязани. Общая сумма ущерба составила более 483 тысяч рублей.

Поставщик газа уже направил заявления в правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности по статье ст. 7.19 КоАП. В отношении одного нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 215.3 УК.

«При выявлении самовольного подключения, абонента незамедлительно отключают от сети газопотребления. Ведь помимо материального ущерба поставщику газа, самовольная врезка влечет угрозу жизни и здоровью людей. В любой момент действия нарушителей могут привести к взрывам, пожарам, разрушению зданий, отравлению угарным газом, травмам и гибели людей», — отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.