Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев
Двое граждан ближнего зарубежья отбывали наказание за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное культивирование наркосодержащих растений. После освобождения они находились в центре временного содержания иностранных граждан УМВД.
Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев. Об этом
Двое граждан ближнего зарубежья отбывали наказание за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное культивирование наркосодержащих растений. После освобождения они находились в центре временного содержания иностранных граждан УМВД.
Сотрудники полиции доставили иностранцев в пограничный пункт пропуска на границе России.
Всего с начала 2021 года из центра временного содержания депортировано за пределы страны 44 человека.