Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев

Двое граждан ближнего зарубежья отбывали наказание за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное культивирование наркосодержащих растений. После освобождения они находились в центре временного содержания иностранных граждан УМВД.

Рязанские полицейские депортировали двоих иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двое граждан ближнего зарубежья отбывали наказание за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное культивирование наркосодержащих растений. После освобождения они находились в центре временного содержания иностранных граждан УМВД.

Сотрудники полиции доставили иностранцев в пограничный пункт пропуска на границе России.

Всего с начала 2021 года из центра временного содержания депортировано за пределы страны 44 человека.