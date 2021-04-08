Рязанский губернатор внес изменения в «карантинное» распоряжение
Согласно документу, особый режим работы для организаций социального обслуживания продлевается до 2 мая (сотрудники должны самоизолироваться на работе).
Рязанский губернатор внес изменения в документ о режиме повышенной готовности в регионе. Новое распоряжение №94 опубликовали в четверг, 8 апреля.
Согласно документу, особый режим работы для организаций социального обслуживания продлевается до 2 мая (сотрудники должны самоизолироваться на работе).