Рязанка отметила 100-летний юбилей

7 апреля жительнице поселка Октябрь Кораблинского района Марии Богомоловой исполнилось 100 лет.

Рязанка отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В среду, 7 апреля, жительнице поселка Октябрь Кораблинского района Марии Богомоловой исполнилось 100 лет.

«Всегда соблюдать режим, больше двигаться, не волноваться по пустякам — вот главные составляющие крепкого здоровья и долгой жизни», — поделилась женщина секретом долголетия.

Ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла поздравили сотрудники администрации, службы соцзащиты, райсовета ветеранов.