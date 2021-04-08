Рязанец чуть не убил соседа кувалдой

На улице Лесопарковая произошел конфликт. Мужчине не понравились публичные упреки соседа и он взял из дома кувалду. Размахивая на улице тяжелым инструментом, он пригрозил соседу убийством. Местные жители вызвали полицию, которая изъяла кувалду и задержала мужчину.

Рязанец чуть не убил соседа кувалдой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Лесопарковая произошел конфликт между двумя мужчинами. 24-летний рязанец сделал замечание своему 43-летнему соседу, чтобы тот не пользовался его лопатой, которая хранится в подъезде. Мужчине не понравились публичные упреки и он взял из дома кувалду. Размахивая на улице тяжелым инструментом, он пригрозил соседу убийством.

Местные жители вызвали полицию, которая изъяла кувалду и задержала мужчину.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.