Рязанцам предложили проголосовать за возвращение автобуса №57
Рязанцы стали чаще жаловаться на автобус №13. По их словам, интервал движения машин увеличился, они не всегда соблюдают расписание.
Рязанцы стали чаще жаловаться на автобус №13. По их словам, интервал движения машин увеличился, они не всегда соблюдают расписание.
Большинство жалоб поступает от жителей Божаткова, Храпова и Михайловского шоссе, рассказали в Общественном совете при управлении транспорта.
Рязанцы попросили рассмотреть варианты для улучшения транспортной ситуации:
- скорректировать расписание автобуса №13, по возможности не уменьшать количество машин на линии в часы-пик;
- возобновить движение по маршруту №57М3, пустить два-три автобуса среднего класса;
- перенаправить уже существующий маршрут, продлив до поселка Божатково.
В группе Общественного совета рязанцам предложили