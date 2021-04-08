Рязанцам предложили проголосовать за возвращение автобуса №57

Рязанцы стали чаще жаловаться на автобус №13. По их словам, интервал движения машин увеличился, они не всегда соблюдают расписание.

Рязанцы стали чаще жаловаться на автобус №13. По их словам, интервал движения машин увеличился, они не всегда соблюдают расписание.

Большинство жалоб поступает от жителей Божаткова, Храпова и Михайловского шоссе, рассказали в Общественном совете при управлении транспорта.

Рязанцы попросили рассмотреть варианты для улучшения транспортной ситуации:

скорректировать расписание автобуса №13, по возможности не уменьшать количество машин на линии в часы-пик; возобновить движение по маршруту №57М3, пустить два-три автобуса среднего класса; перенаправить уже существующий маршрут, продлив до поселка Божатково.