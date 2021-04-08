Роспотребназдзор: ношение масок убережет россиян от третьей волны коронавируса

Глава ведомства Анна Попова заявила, что в России не будет третьей волны COVID-19, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Роспотребназдзор: ношение масок убережет россиян от третьей волны коронавируса. Об этом сообщает INTERFAX.RU

Глава ведомства Анна Попова заявила, что в России не будет третьей волны COVID-19, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

«У нас не будет третьей волны, если мы будем также трепетно относиться ко всем правилам, которые сами для себя выработали и которые нас защищают: это маски, чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты, и это максимально сторониться всех мест массового скопления», — сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, вирус был на пике весной, летом количество заболевших было небольшим, а осенью коронавирус снова активизировался.

В то же время Попова отметила, что не является сторонником оценки поведения вируса по климатическим условиям, потому что в разных регионах страны разный климат.