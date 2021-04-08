Ремонт рязанских дорог остановили из-за дождя

Работы намерены возобновить при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в мэрии.

Ночью и днем в четверг, 8 апреля, в Рязани приостановили ремонт дорог. Это сделали из-за дождя, сообщили в мэрии. Работы намерены возобновить при улучшении погодных условий.

За прошедшие сутки на улице Военных автомобилистов и Михайловском шоссе заделали выбоины. Для этого использовали горячую асфальтобетонную смесь.

На Северной окружной дороге к ремонту подготовили более 100 кв м дорожного полотна.