Ремонт рязанских дорог остановили из-за дождя
Работы намерены возобновить при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в мэрии.
Ночью и днем в четверг, 8 апреля, в Рязани приостановили ремонт дорог. Это сделали из-за дождя, сообщили в мэрии. Работы намерены возобновить при улучшении погодных условий.
За прошедшие сутки на улице Военных автомобилистов и Михайловском шоссе заделали выбоины. Для этого использовали горячую асфальтобетонную смесь.
На Северной окружной дороге к ремонту подготовили более 100 кв м дорожного полотна.