Под предлогом «удаленки» рязанку втянули в биржевую торговлю, она потеряла 200 тысяч

«Хочу донести до рязанцев информацию, чтобы больше никто не вляпался в это… Люди, не ведитесь на их сказки!» — призвала женщина.

В начале марта 2021 года жительнице Рязани позвонили из компании «Олимп» и предложили удаленную подработку. Это обернулось потерей денег, рассказала пострадавшая корреспонденту РЗН.инфо.

Женщине предложили несложную работу на дому, которая заключалась в составлении отчетов. Пообещали еженедельную оплату — по 500 рублей за один отчет. Чтобы приступить к работе, необходимо было пройти бесплатное обучение.

Учеба продолжалась две недели, за это время рязанка посетила восемь занятий, на которых, по ее словам, «лили воду», а потом стали предлагать заняться биржевой торговлей и открыть брокерский счет.

«Гарантировали большую прибыль на валютных сделках, с моих 200 тысяч рублей, которые я готова была внести, обещали заработок по тысяче долларов в месяц „чистыми“. Так красиво все преподнесли, что я согласилась», — призналась рязанка.

В середине марта она открыла счет и положила на него 200 тысяч рублей. Первое время женщина действительно видела прирост денег, но «коллеги» отговаривали ее так быстро снимать прибыль. Спустя полторы недели счет внезапно, в одну из ночей, обнулился. Сотрудники компании объяснили это неудачной валютной сделкой, которую совершила сама рязанка. Теперь о возврате денег речи не шло.

По словам пострадавшей, в компании работают в основном приезжие из других регионов, штат постоянно обновляется. «Хочу донести до рязанцев информацию, чтобы больше никто не вляпался в это. Они заманивают к себе под предлогом удаленной подработки, а потом начинают обрабатывать. Люди, не ведитесь на их сказки о больших доходах и сразу уходите!» — призвала женщина.