Пенсионерка из Пронска обожглась на кухне и умерла

Известно, что пенсионерка жила в частном доме с взрослым сыном — инвалидом первой группы. Утром 6 аперля она решила подогреть чайник, но потеряла сознание и упала у плиты с зажженной спичкой.

В областной больнице умерла 92-летняя жительница Пронска. Она получила серьезные ожоги, пишет издательство «Пресса».

Известно, что пенсионерка жила в частном доме с взрослым сыном — инвалидом первой группы. Утром 6 аперля она решила подогреть чайник, но потеряла сознание и упала у плиты с зажженной спичкой. Очнувшись от боли, женщина увидела, что горит. Она сбила пламя, сняла одежду, легла на кровать и позвонила помощнице с просьбой купить средство от ожогов.

Когда женщина приехала к подопечным, в доме еще пахло гарью. Она увидела ожоги пенсионерки и вызвала скорую. «Все это время она была в сознании, разговаривала и очень не хотела ехать в больницу: просила, чтобы я сама ее выхаживала и лечила», — рассказала женщина.

Пострадавшую доставили в местную больницу, а оттуда в областную, где она скончалась.