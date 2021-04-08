Пьяный рязанец залез в чужой дом через окно, чтобы поспать
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.
Пьяный рязанец залез в чужой дом через окно, чтобы поспать. Об этом
45-летняя жительница Сараев, вернувшись утром домой, обнаружила разбитое окно на террасе. Она позвонила в полицию.
Прибывшие на место сотрудники нашли в доме пьяного мужчину. Он рассказал, что не собирался ничего красть, а в дом залез, чтобы поспать.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.