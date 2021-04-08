От COVID-19 умерли еще четверо рязанцев

Общее число заражений достигло 26 723. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 50 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 723. За сутки вылечились 59 пациентов, всего 24 819. За сутки умерли 4 человека, всего 394.

В России за сутки выявили 8 672 случая заражения, всего 4 614 834. За сутки выздоровели 9 558 пациентов, всего 4 239 038. Скончались 365 человек, всего 101 845.