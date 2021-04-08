«Нива» врезалась в грузовик в Рыбновском районе

В среду, 7 апреля, на 1-м километре дороги «Высокое — Житово — Ильинское» в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 7 апреля, на 1-м километре дороги «Высокое — Житово — Ильинское» в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:50 45-летний местный житель на «Ниве» нарушил боковой интервал и врезался в грузовик MAN с полуприцепом под управлением 43-летнего жителя Краснодарского края.

В результате водитель «Нивы» получил травмы, ему оказали медпомощь.