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На место вице-мэра Бурмистрова назначили рязанского чиновника
Он уже встретился с инициативной группой жителей улицы Новаторов, они обсудили ремонт дороги. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказала мэр Елена Сорокина.

После увольнения Владимира Бурмистрова 30-летний чиновник Рязанского района Борис Ясинский стал и.о. замглавы администрации по сфере благоустройства и ЖКХ. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказала мэр Елена Сорокина.

«Это молодой руководитель. Должность, как говорят в народе, расстрельная. Посмотрю, как себя проявит в конкретных делах», — написала она.

Ясинский уже встретился с инициативной группой жителей улицы Новаторов, они обсудили ремонт дороги.

«Я желаю Борису Викторовичу на новой должности сил, энтузиазма, терпения. Будем оценивать по результатам», — заключила Сорокина.