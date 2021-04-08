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Из-за сильного ветра рязанские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с усилением юго-западного ветра с порывами до 23 метров в секунду, в филиале «Рязаньэнерго» в четверг, 8 апреля, введен режим повышенной готовности.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с усилением юго-западного ветра с порывами до 23 метров в секунду, в филиале «Рязаньэнерго» в четверг, 8 апреля, введен режим повышенной готовности.

Энергетиками усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 60 бригад в количестве 180 человек и 121 единиц техники. В распоряжении специалистов Рязаньэнерго находятся 58 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1,99 МВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.

Энергетики призывают граждан быть предельно внимательными и держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно для жизни. Следует обязательно помнить, что нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если же на вашем пути лежит провод, то ни в коем случае не подходите к нему на расстояние ближе восьми метров. Если же вы все-таки оказались на более близком расстоянии к проводу — отходите от него, не отрывая стопы от земли. Будьте осторожны сами и научите этому своих детей!

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800)220-0-220.