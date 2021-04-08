Арестован водитель «ГАЗели», который сбил под Рязанью велосипедиста и бросил его в кювет умирать

Он сбросил окровавленного школьника в кювет и уехал. ДТП произошло 16 октября 2020 года.

Водителя «ГАЗели», который 16 октября 2020 года сбил под Рязанью велосипедиста, арестовали. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

ДТП произошло на 216-м километре трассы М-5, на дороге «Листвянка — Болошнево». 38-летний житель Рязанского района сбил ехавшего по обочине 17-летнего велосипедиста. После этого мужчина вышел из машины, сбросил подростка в кювет и скрылся.

Школьника нашли только спустя два с половиной час, он еще был жив, но прибывшим медикам все же не удалось его спасти.

С помощью камер, установленных на предполагаемом маршруте водителя, и показаний свидетелей правоохранители установили личность подозреваемого, его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места ДТП) и по пункту «к» части 2 статьи 105 УК (убийстве с целью скрыть другое преступление).

Подозреваемый подтвердил свою причастность к ДТП, его арестовали. Расследование продолжается.