\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
Сбт, 10
11°
ЦБ USD 77.1 -0.67 09/04
ЦБ EUR 91.62 -0.71 09/04
Нал. USD 76.10 / 77.75 14:53
Нал. EUR 90.90 / 92.10 17:48
Новости
Публикации
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
Вчера 12:39
1 379
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
2 066
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
6 006
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
3 950
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Арестован водитель «ГАЗели», который сбил под Рязанью велосипедиста и бросил его в кювет умирать
Он сбросил окровавленного школьника в кювет и уехал. ДТП произошло 16 октября 2020 года.

Водителя «ГАЗели», который 16 октября 2020 года сбил под Рязанью велосипедиста, арестовали. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

ДТП произошло на 216-м километре трассы М-5, на дороге «Листвянка — Болошнево». 38-летний житель Рязанского района сбил ехавшего по обочине 17-летнего велосипедиста. После этого мужчина вышел из машины, сбросил подростка в кювет и скрылся.

Школьника нашли только спустя два с половиной час, он еще был жив, но прибывшим медикам все же не удалось его спасти.

С помощью камер, установленных на предполагаемом маршруте водителя, и показаний свидетелей правоохранители установили личность подозреваемого, его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места ДТП) и по пункту «к» части 2 статьи 105 УК (убийстве с целью скрыть другое преступление).

Подозреваемый подтвердил свою причастность к ДТП, его арестовали. Расследование продолжается.