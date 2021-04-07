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Власти рассказали, где можно похоронить животное в Рязанской области
В регионе нет кладбищ для животных, поэтому закапывать трупы в землю нельзя. Единственным методом назвали кремацию.

Стало известно, где можно похоронить животное в Рязанской области. Об этом в среду, 7 апреля, во время публичного отчета рассказала начальник ГУ ветеринарии по региону Людмила Гаврикова.

Она заявила, что в регионе нет кладбищ для животных, поэтому закапывать трупы в землю нельзя. Единственным законным методом она назвала кремацию.

По словам Гавриковой, такую услугу предоставляет Рязанская областная лаборатория. «Это удобно и современно. Можно провести общую кремацию или индивидуальную, а потом забрать прах животного в эко-боксе. Это доступно и по закону», — заключила Гаврикова.