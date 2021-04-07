Видео: в Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне

Женщину задержали. Ею оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения.

В городе Пушкино Московской облати женщина приготовила еду на Вечном огне. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщину задержали. Ею оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения.

Женщину допросили. Она объяснила, что ей «нужна гоорячая еда». «Привыкли питаться не в ресторане, а общественном питании. Так приучили: завтрак, обед и ужин», — сказала она.

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