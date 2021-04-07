Видео: мужчина украл игрушку в рязанском торговом центре

По словам автора сообщения, инцидент произошел в понедельник, 5 апреля. Видео с камер наблюдения передали в правоохранительные органы.

Рязанец украл игрушку в магазине «Той.ру» в ТРЦ «Виктория Плаза». Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

По словам автора сообщения, инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

«Мужчина, явно с признаками алкогольного опьянения и агрессивным поведением, совершил кражу игрушки», — отмечается в посте.

Также в сообщении указано, что видео с камер наблюдения передали в правоохранительные органы.