В Совфеде не исключили блокировки Zoom

В России могут заблокировать Zoom. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, передает
Приложение могут заблокировать в случае, если Zoom примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям.
Ранее СМИ сообщили, что Zoom Video Communications, которая предоставляет услуги видеоконференций, запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
Башкин заявил, что блокировку сервиса могут использовать в качестве ответной, симметричной меры.
Сенатор надеется, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний. Он отметил, что пока известно о запрете только от одного из региональных дистрибьюторов сервиса.
Башкин добавил, что Россия «может устанавливать свои протекционистские меры в ответ на подобные „капризы“».
Он подчеркнул, что ситуация с Zoom говорит о том, что России нужно активнее заниматься вопросами кибербезопасности.