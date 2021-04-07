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В Совфеде не исключили блокировки Zoom
Приложение могут заблокировать в случае, если Zoom примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям. Ранее СМИ сообщили, что Zoom Video Communications, которая предоставляет услуги видеоконференций, запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

В России могут заблокировать Zoom. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, передает РИА Новости.

Приложение могут заблокировать в случае, если Zoom примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям.

Ранее СМИ сообщили, что Zoom Video Communications, которая предоставляет услуги видеоконференций, запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Башкин заявил, что блокировку сервиса могут использовать в качестве ответной, симметричной меры.

Сенатор надеется, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний. Он отметил, что пока известно о запрете только от одного из региональных дистрибьюторов сервиса.

Башкин добавил, что Россия «может устанавливать свои протекционистские меры в ответ на подобные „капризы“».

Он подчеркнул, что ситуация с Zoom говорит о том, что России нужно активнее заниматься вопросами кибербезопасности.