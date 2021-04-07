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В Рязани начали готовить фонтаны к летнему сезону
Работы проводили на Театральной площади и Лыбедском бульваре. На этой неделе планируют провести работы на площади Ленина. В дальнейшем дирекция планирует помыть, собрать и установить двигатели и форсунок фонтанов.

В Рязани начали снимать защитные кожухи с фонтанов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Работы проводили на Театральной площади и Лыбедском бульваре. На этой неделе планируют провести работы на площади Ленина. В дальнейшем дирекция планирует помыть, собрать и установить двигатели и форсунок фонтанов.

За сутки в Рязани убрали улицы Новую, Зубковой, Связи, Каширина, Есенина, Касимовское шоссе, Приокский путепровод и путепровод на Куйбышевском шоссе.

На Московском шоссе помыли колесоотбойники, на улицах Циолковского, Есенина, Спортивной, Дзержинского, Ленина, Право-Лыбедской, Соборной, Горького, Семинарской, Каширина, Свободы, Связи, Первомайском проспекте, Московском шоссе — проезжую часть дорог. Уборка с помощью техники также на улицах Семашко, Дзержинского, Вокзальной, Гагарина, Кремлевский вал, Вознесенской и других.

В Рязани ежедневно убирают остановки, урны, подметают тротуары. В среду, 7 апреля, уборка проходит на улицах Новой, Связи, Касимовском и Куйбышевском шоссе.

По обращению рязанцев провели уборку остановок у «Приобанка» на улице Есенина и Театральной площади, подмели тротуары на улице Горького и Новой, а также тротуар на улице Молодцова и очистили дорожки в парке имени Гагарина.

На понтонном мосту на поселок Остров ежедневно перестилают трапы, четыре из них заменили на новые. Работы продолжатся.