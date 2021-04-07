В России предложили маркировать фастфуд

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать на упаковке подробный состав продукции, а также печатать на ней картинки и надписи о вреде здоровью.

В России предложили маркировать фастфуд. Об этом пишет RT.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать на упаковке подробный состав продукции, а также печатать на ней картинки и надписи о вреде здоровью.

Волынец отметила, что в фастфуде и полуфабрикатах в большом количестве содержатся жиры, трансжиры, канцерогены, соль и сахар. Маркировка продукции позволит наиболее полно обеспечить права и законные интересы детей.

Надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17 процентов площади упаковки, а картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых ее употреблением, — не менее 50 процентов площади упаковки.