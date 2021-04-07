В России может появиться новый критерий бедности

Ранее при определении бедности Счетная палата ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума. С этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

В России может появиться новый критерий бедности. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая с отчетом в Госдуме, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что правительство рассматривает новый критерий определения бедности. Он будет учитывать вступивший в силу в этом году порядок определения прожиточного минимума.

Ранее при определении бедности Счетная палата ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума. С этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

По словам Кудрина, этот порядок позволит определить бедность, а рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.