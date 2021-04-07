В МВД сообщили о возможных изменениях в российском паспорте

Речь идет о процедуре переоформлении документа, в связи с принятием нового закона. В случае принятия законопроекта об изменениях. гражданам России не потребуется замена паспорта.

В МВД сообщили о возможных изменениях в российском паспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о процедуре переоформлении документа, в связи с принятием нового закона. В случае принятия законопроекта об изменениях. гражданам России не потребуется замена паспорта.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — говорится в ответе ведомства.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило изменения в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте. На последней странице предполагается дополнить памятку. для его владельца.