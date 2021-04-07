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В Клепиковском районе нарушили права детей на получение медицинской помощи
Клепиковская больница и образовательные учреждения района заключили договор об организации медицинского обслуживания детей. Фактически медицинские работники вели прием детей после окончания образовательного процесса. В прокуратуре пояснили, что это нарушение прав несовершеннолетних.

В Клепиковском районе нарушили права детей на получение медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Клепиковская больница и образовательные учреждения района заключили договор об организации медицинского обслуживания детей. В нем прописали график дежурств медработника в школах и детских садах.

В ходе проверки установлено, что фактически медицинские работники вели прием детей после окончания образовательного процесса. В прокуратуре пояснили, что это нарушение прав несовершеннолетних.

По факту нарушений в Клепиковский суд направили 10 исковых заявлений. Они находятся на стадии рассмотрения.