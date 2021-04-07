В Госдуму внесли проект о снижении возраста выхода на пенсию

Законопроект внесла фракция «Справедливая Россия». Кроме возврата прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда.

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом передает РИА Новости .

Законопроект внесла фракция «Справедливая Россия».

Кроме возврата прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда.

«Этот крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на своё содержание», — отметил лидер фракции Сергей Миронов.

Миронов пояснил, что пенсии нужно платить напрямую из бюджета «как в советское время».