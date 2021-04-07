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В Ермише сгорел дом многодетной семьи
Пожар произошел ночью в среду, 7 апреля, на 2-й Московской улице. Дом и все имущество семьи из шести человек сгорели. Пострадавших нет.

В Ермише сгорел дом многодетной семьи. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел ночью в среду, 7 апреля, на 2-й Московской улице. По словам очевидцев, возгорание началось с хозяйственной постройки. Соседи разбудили хозяев дома.

На тушение пожара выезжал один пожарный расчет. Дом и все имущество семьи из шести человек сгорели.

При пожаре никто не пострадал.