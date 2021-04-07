Ученые рассказали о последствиях коронавируса

Британские и американские ученые проверили 236 тысяч переболевших коронавирусом на 14 различных нервных или психических расстройств спустя полгода после болезни. Исследование показало нарушения мозговой деятельности у 33% переболевших COVID-19.

Ученые рассказали о последствиях коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Британские и американские ученые проверили 236 тысяч переболевших коронавирусом на 14 различных нервных или психических расстройств спустя полгода после болезни.

Исследование показало нарушения мозговой деятельности у 33% переболевших COVID-19.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство (17%) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт — 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ — 6,5%, бессонница — 5%, деменция — 0,7%. У 13% пациентов нервные или психические расстройства выявили впервые.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные подчеркивают необходимость усиленного наблюдения за пациентами, перенесшими коронавирус.