В мэрии рассказали о подготовке к подтоплению Борок

За прошедшие сутки уровень воды повысился на 53 см, уровень от краевой отметки составил 329 см, вода в реке Оке вышла в пойму. Сорокина отметила, что сейчас дорога на Оку не перелита, по ней можно свободно проехать, а уровень воды пошел на спад.

Мэр Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание по паводковой ситуации на нескольких городских площадках. Об этом она сообщила «ВКонтакте».

За прошедшие сутки уровень воды повысился на 53 см, уровень от краевой отметки составил 329 см, вода в реке Оке вышла в пойму.

Сорокина отметила, что сейчас дорога на Оку не перелита, по ней можно свободно проехать, а уровень воды пошел на спад.

«Но если прибытие воды сохранится в районе 50 см в сутки, то до конца недели возможно подтопление поселка Борки. При уровне 334 см начинается подтопление автомобильной дороги к 1-му и 2-му району поселка Борки. 440 см — подтопление самого поселка. В первую очередь в эту зону попадут 8, 7, 12 районы, далее в зависимости от ситуации — 3, 5, 6 районы. При отметке в 535 см по плану мы начнем установку мостков и переходов», — написала мэр.

По ее словам, проработаны этапы эвакуации с участием представителей муниципальных предприятий и профильных управлений. В марте в школе №29 провели плановую тренировку, к которой привлекли жителей Борок. Во время эвакуации отработали взаимодействие с медиками, вывезли людей из зоны подтопления в четыре пункта временного размещения. Сорокина отметила, что там оборудованы медицинский пункт, пункт приема пищи, кабинет психолога, комната матери и ребенка, предусмотрены спальные места с постельными принадлежности.

Для организации питания горожан в пунктах временного размещения организовали запас продовольствия. Жителей, которые откажутся от эвакуации, обеспечат горячей пищей, которая будет доставляться в изотермических термосах. Людям с хроническими заболеваниями предложили эвакуироваться заранее.